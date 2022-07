Spawn, Todd McFarlane annuncia al Comic-Con di San Diego che annuncerà il film a New York

Le ultime novità sul reboot di Spawn diretto da Todd McFarlane risalgono allo scorso marzo, ma in una nuova intervista esclusiva dal palco del San Diego Comic-Con il fumettista pronto a debuttare come regista è tornato ad aggiornare sull'agognato progetto.

In queste ore infatti ScreenRant ha ospitato la leggenda dei fumetti per un'intervista esclusiva, e ha chiesto a McFarlane delucidazioni sul futuro e lo stato di Spawn, un film continuamente annunciato ormai da anni ma che non riesce a concretizzarsi mai davvero. Il paradosso ora è che McFarlane, dal palco del Comic-Con di San Diego, ha tirato fuori dal cilindro un nuovo appuntamento per Spawn, promettendo che il film sarà presentato al New York Comic-Con.

"Sapete una cosa? Lo faremo a New York" ha detto il fumettista. "Lo faremo al New York Comic Con. Ci stiamo muovendo in quella direzione, stiamo continuando ad aggiungere pezzi. Il meglio che posso dire in questo momento, oltre al fatto che dietro le quinte stanno accadendo parecchie cose, è che purtroppo siamo stati rallentati dalla pandemia ed è stato difficile ritrovare il ritmo giusto. Soprattutto considerando che, per un po' di mesi, gli unici film che le persone volevano vedere durante la pandemia erano i film sui supereroi, o James Bond. Ora abbiamo avuto Maverick, e i grandi successi 'normali' stanno tornando in pista. Ma al New York Comic Con ci sarà un grande annuncio."

Ricordiamo che il protagonista di Spawn dovrebbe essere Jamie Foxx, le cui ultime dichiarazioni del progetto però risalgono al 2020. Nel cast, secondo quanto riferito, anche Jeremy Renner.