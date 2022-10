Spawn, parla Todd McFarlane: 'Jamie Foxx è più coinvolto che mai nel progetto'

Il reboot di Spawn, in fase di sviluppo da anni e che doveva essere diretto da Todd McFarlane, si vociferava che sarebbe stato realizzato dal 2018. I progressi sono stati lenti per un po' di tempo, con problemi di finanziamento e di storia che sono emersi nel corso degli anni, ma recentemente McFarlane ha annunciato gli sceneggiatori ufficiali.

Tra coloro che non hanno mai messo in dubbio la propria presenza nel reboot di Spawn, c'è sicuramente Jamie Foxx. Oltre a Foxx, Jeremy Renner è l'unico altro attore finora collegato al film, anche se il suo coinvolgimento è attualmente incerto. Foxx assumerà il ruolo di Albert Simmons alias Spawn.

Anche con una storia d'origine ricca di complessità, è sorprendente che Foxx si sia impegnato incessantemente nel ruolo di Spawn per quattro anni. McFarlane, che in passato ha creato una serie animata su Spawn, condivide questa sensazione e l'ha commentata al New York Comic-Con. Ha dichiarato a ComicBook.com che Foxx non solo è coinvolto, ma insiste per far partire il progetto.

"So che in tutte le mie conversazioni con Jamie, non ha mai esitato a partecipare a questo film, anzi, al contrario, mi lascia sempre messaggi del tipo 'Andiamo, amico, forza amico'. Adesso è il momento di colpire. Andiamo". Abbiamo parlato del fatto che questo è un film sofisticato. Voglio dire, sono stato sul palco a dire: 'Scriverò, produrrò, dirigerò ed ecco che sarà così'. Ho fatto pressione su Jamie e lui è entrato in quel mondo".

Qualche giorno fa, proprio McFarlane aveva parlato di un grande annuncio su Spawn in arrivo per i primi di ottobre: il fumettista ha effettivamente mantenuto la parola, rivelando i nomi dei due nuovi sceneggiatori entrati a far parte del progetto e corrispondenti ai nomi di Scott Silver e Malcolm Spellman, rispettivamente noti soprattutto per il Joker di Todd Philips e per lavori come Empire e The Falcon and the Winter Soldier.

Attualmente non è chiaro se Todd McFarlane rimarrà alla regia di Spawn.