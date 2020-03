Spawn, nuovi aggiornamenti sul coinvolgimento di Jamie Foxx

Questa mattina vi abbiamo riferito della possibilità che Jamie Foxx avesse lasciato Spawn, cinecomic scritto e diretto da Todd McFarlane in sviluppo da anni e presumibilmente pronto a partire nel corso del 2020.

Il creatore del personaggio, il fumettista McFarlane, che farà il suo esordio alla regia per il film, nelle scorse ore ha infatti rilasciato un'intervista nella quale anticipava che una grossa star vincitrice del premio Oscar ha dovuto rinunciare al progetto a causa dei continui rinvii dell'inizio delle riprese, e avendo perso questo misterioso talento il film ha visto scappare anche numerosi investitori attirati esclusivamente dall'attore.

Ora, però, secondo nuovi aggiornamenti pubblicati da ComicBook, la star vincitrice dell'Oscar in questione non dovrebbe essere Jamie Foxx, che invece è ancora molto vicino al progetto, per il quale è stato scelto per la parte del protagonista Spawn: con una nota, infatti, è stato successivamente precisato che il riferimento di McFarlane era relativo ad uno sceneggiatore, la cui identità è a sua volta ignota.

La storia di Spawn è attualmente sconosciuta in questo momento, ma è stato confermato che il reboot del film del 1997 non sarà una storia di origine e che includerà anche Jeremy Renner, che interpreterà Twitch Williams.

