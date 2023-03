Spawn non sarà un film low-budget: 'Stiamo ingaggiando gente di serie A'

Alla fine Spawn si farà, e non sarà una cosa in piccolo: Todd McFarlane sta finalmente riuscendo nell'intento di portare sul grande schermo il suo personaggio, e stando alle sue ultime dichiarazioni pare proprio che ciò che dobbiamo aspettarci sia tutt'altro che un film limitato dal budget di una piccola produzione.

Tutt'altro: quello nel quale John Leguizamo vorrebbe un cameo sarà un progetto nel quale vedremo coinvolti nomi di grande spessore: "Il mio piano originale è stato sconvolto un pochino. Devi mettere in conto un sacco di cose a Hollywood, e nessuna di queste dovrebbe essere una sorpresa. Ma poi cominci a tirare in mezzo gente di serie A. Non uno soltanto, ma più elementi di serie A. Poi vendi il progetto a uno studio, e la cosa cresce un altro po'" ha spiegato McFarlane.

Il fumettista ha quindi proseguito: "Ciò che loro non vogliono è fare una cosa al risparmio, un film low budget, ora che è coinvolta tutta questa gente. Ovviamente non è questo il motivo per cui stanno firmando, non è che cerchino una qualche sorta di grande, stravagante spettacolo. Però non vogliono neanche fare un film horror da 8 milioni di dollari". Che aspettative avete, alla luce di queste ultime novità? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Todd McFarlane ha confermato il coinvolgimento di Jamie Foxx in Spawn.