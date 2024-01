Spawn, Michael Jai White tornerà nel nuovo film della saga prodotto da Jason Blum?

Todd McFarlane sta lavorando da tempo con l'obiettivo di riportare sul grande schermo il franchise Spawn. Nel progetto erano inizialmente coinvolti anche Jamie Foxx e Jeremy Renner ma non è chiaro se entrambi facciano ancora parte del film. Non si placano nemmeno i rumor intorno alla star dei precedenti film, Michael Jai White.

Jason Blum ha dichiarato a settembre che Spawn uscirà nel 2025. Michael Jai White interpretò per la prima volta Spawn nel film del 1997 e ora potrebbe tornare ad interpretare il personaggio a distanza di ventisette anni dalla prima volta. Ma l'attore cosa ne pensa?

"Se mi venisse chiesto mi ci dedicherei ma credo se ne parli da parecchio tempo. E sembra che Todd McFarlane sia al timone di questo argomento. S'era parlato del fatto che lo dirigesse ma non ha mai diretto prima quindi mi sembrava un po' strano. Sarebbe un budget enorme. Gli mando tutto il mio sostegno ma sarebbe una decisione interessante da prendere".



In ogni caso White ha espresso i propri dubbi sulla direzione da prendere con Spawn:"Ho rispetto per la fanbase che mi ha portato dove sono. Sarei al loro fianco. Però sì, non capisco bene quale sia il concetto. So che Todd ha menzionato il fatto di non vedere il personaggio e che dovrebbe essere un po' come Lo squalo, come se non lo vedessi davvero ma fosse lì. Mi ha descritto qualcosa con cui non ero d'accordo. Non pensavo funzionasse. Non so se stia ancora seguendo quella strada ma penso che per fare un sequel dovrebbe essere un film con un rating R severo, molto oscuro e tosto. Credo debba essere come il cartone animato o semplicemente il fumetto. Al di fuori di questo non credo che sarei interessato a farlo se non puntasse dritto al cuore".



In ogni caso pare che ultimamente gli animi si siano riscaldati: Todd McFarlane è passato alle minacce intervenendo pubblicamente sul progetto che verrebbe prodotto da Jason Blum.