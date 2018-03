Spawn: a maggio le riprese del film di Todd MacFarlane?

C’è molta curiosità attorno al reboot di, soprattutto perché si tratterà del debutto alla regia del suo creatore in persona,

Dopo aver annunciato l’inizio del casting, infatti, potrebbero esserci dei nuovi aggiornamenti in merito alla data di inizio riprese del film, che sarà realizzato con un budget relativamente basso e prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, reduce dai successi internazionali di Split, Scappa – Get Out e Auguri per la tua morte e che a breve presenterà Obbligo o verità ed ha appena terminato le riprese del reboot di Halloween diretto da David Gordon Green e prodotto anche da John Carpenter.

A quanto pare le cineprese potrebbero entrare in funzione il prossimo maggio; la location è ancora sconosciuta, ma sono circolate voci di un possibile set a New York. Al momento Jamie Foxx è vociferato nella parte del protagonista, ma non è ancora arrivata una conferma ufficiale.

Spawn è un fumetto di culto la cui storia ruota attorno ad Al Simmons, un assassino che viene tradito dai suoi capi e brutalmente assassinato. Dopodiché fa un patto con il diavolo per tornare sulla Terra nei panni di Hellspawn per rivedere la sua famiglia e, nel processo, diventa un antieroe per le strade di New York. Il fumetto è meglio conosciuto per lo stile artistico e la mitologia densa di McFarlane, ed è stato precedentemente adattato in live-action nel 1997.