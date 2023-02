Spawn, John Leguizamo ci prova: 'Mi piacerebbe fare un cameo'

Sono passati ormai ben 25 anni da quando John Leguizamo diede volto a Clown in quel film di Spawn che ben poco dovrebbe avere a vedere, in termini di toni e target, con il reboot al quale Todd McFarlane sta lavorando da tempo immemore: l'attore, però, sembra non aver perso assolutamente l'amore per il personaggio.

Mentre Todd McFarlane immagina già un universo cinematografico di Spawn, infatti, Leguizamo torna a parlare della sua performance nel film del 1997, lanciando inoltre una proposta neanche troppo velata in vista di questo nuovo tentativo del suo creatore di portare il personaggio sul grande schermo.

"Non so se riuscirei a interpretare di nuovo Clown, se il fulmine non colpisce mai due volte nello stesso punto. Ma mi piacerebbe fare un cameo in qualche modo" sono state le parole di John Leguizamo. È indubbio, d'altronde, che Clown stesso non risulterebbe particolarmente adatto nel film che Todd McFarlane ha in mente e che, secondo la visione del regista, dovrebbe spingere molto di più sul versante horror e puntare al rated-R.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe rivedere John Leguizamo nel mondo di Spawn? Avete in mente qualche ruolo per lui? Diteci la vostra nei commenti! McFarlane, intanto, è tornato a parlare del coinvolgimento di Jamie Foxx nel progetto.