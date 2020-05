Spawn, Jason Blum promette novità in arrivo: 'Sarà un terremoto'

Nel corso di una recente intervista esclusiva con ComicBook, il produttore Jason Blum ha anticipato grosse novità in arrivo per Spawn, cinecomic tratto dalla famosa opera di Todd McFarlane di cui si fa un gran parlare da diversi mesi.

Nell'intervista, Blum ha dichiarato: "Sono contento che tu mi chieda di Spawn, perché c'è stata un'enorme quantità di movimento su quel film. Purtroppo non ho nessuna nuova notizia da condividere adesso in questa sede, mi dispiace, ma posso anticipare che la parola Spawn è stata pronunciata molte volte nel mio ufficio nelle ultime due o tre settimane, questo posso dirlo. Credo che fra non molto avremo delle grosse novità da comunicare, per ora basti dire che lo sviluppo è molto attivo".

Tuttavia, il produttore ha aggiunto ulteriori dettagli: "Voglio fare il film con tutto me stesso, e posso dire che ne ho parlato anche con altre persone. Ci sarà un evento sismico intorno a Spawn".

Dato che Blum non è solito vendere false promesse, soprattutto quando si parla di film in arrivo, queste sue dichiarazioni sembra di assoluto buon auspicio per la realizzazione del film di Todd McFarlane, che ricordiamo dovrebbe avere Jamie Foxx come protagonista. Inoltre, secondo quanto riferito in precedenza, Spawn avrebbe giovato del successo di Joker, dato che l'industria hollywoodiana adesso è molto più propensa alla realizzazione di grossi film rated-r.

