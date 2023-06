Spawn, Jason Blum ipotizza una uscita per il 2025: 'E' in fase attiva di produzione'

Nonostante i vari problemi che sta affrontando il settore, sembra che il reboot di Spawn sia ancora in piena lavorazione. Jason Blum ha recentemente dato un aggiornamento sul progetto ipotizzando una data d'uscita affermando cautele a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

I picchetti organizzati dalla WGA sicuramente non hanno accelerato i tempi di realizzazione del film che, a quanto pare però sembra essere ancora in piedi. La data d'uscita individuata da Blum dovrebbe essere per il 2025 nonostante, al momento, non possa essere definita una garanzia. Il terremoto che sta scuotendo il settore dell'intrattenimento americano sicuramente non velocizza la realizzazione di nuove pellicole e prodotti.

"Direi che hai molto da sperare perché è in fase di sviluppo molto, molto attivo" ha detto Blum ai microfoni di ComicBook. "Quello che deve accadere è che i miei amici, gli scrittori e gli studi, devono capire le loro differenze e tornare a scrivere, ma abbiamo un grande gruppo di persone che lo stanno realizzando, e la mia speranza è che forse vedremo davvero un film di Spawn nel '25. Nessuna promessa, ma questa è la mia previsione" ha detto il CEO della Blumhouse Production.

Secondo le prime notizie trapelate, Spawn non dovrebbe essere un film low budget e punterebbe già su grandissimi nomi all'interno del cast. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!