Spawn: Jason Blum aggiorna sul progetto e parla della sceneggiatura

Era qualche tempo che non si sentiva più parlare del remake/reboot di Spawn, il film cult anni '90 basato sull'omonimo fumetto creato da Todd McFarlane, con quest'ultimo che dovrebbe occuparsi sia della nuova sceneggiatura che della regia del progetto. Ad aggiornare sullo stato dei lavori è il produttore della Blumhouse Jason Blum.

Nel corso di una recente intervista concessa a Inverse, Blum ha dichiarato che l'intenzione sua e di McFarlane è quella di realizzare assolutamente questo atteso reboot e che si stanno prendendo tutto il tempo necessario per elaborare e consegnare una sceneggiatura degna di questo nome, che faccia emozionare il pubblico il più possibile. Blum ha anche promesso che il nuovo film sarà "molto al limite", alludendo al visto censura Rated R, ovvero i film vietati ai minori non accompagnati. "Sarà diverso e sarà molto al limite".

Il produttore ha aggiunto: "Quello che mi emoziona di più di Spawn è che si tratta dell'ultimo dei cinecomic inesplorati. La fa sembrare un'opportunità straordinaria. Ha preso più tempo di quello che pensavo per scrivere la storia, ma ci stiamo ancora lavorando". A un certo punto della pre-produzione sono stati fatti i nomi di Jamie Foxx e Jeremy Renner per il cast ma al momento il loro coinvolgimento non è stato confermato e non sappiamo se siano ancora coinvolti nel progetto.

Lo scorso mese, lo stesso Blum aveva assicurato: "Comunque il film si farà, assolutamente. Attualmente non so quando lo faremo. Stiamo un po' riconsiderando alcune cose... Porteremo la storia in una direzione diversa da quella che avevamo pensato, ma non faremo questo film finché lo script non sarà grandioso. Ma uno di questi giorni sarà perfetto e allora lo faremo".

Nell'attesa, pare che Todd McFarlane stia pensando ad una serie animata su Spawn; Jamie Foxx, intanto, ha ringraziato i Marvel Studios per l'opportunità di interpretare Spawn.