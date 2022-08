Spawn, Jamie Foxx si sbilancia: 'Sarà simile a ciò che hanno fatto con Joker'

Spawn sì, Spawn no: il personaggio ideato da Todd McFarlane vive da anni in un limbo in cui il tanto atteso reboot sembra prima possibile, poi impossibile, poi praticamente certo, poi forse... Insomma, una situazione davvero confusa che in questi mesi sembra però aver assunto contorni concreti, con una star come Jamie Foxx coinvolta nel progetto.

Mentre Todd McFarlane parla della possibilità di far diventare Spawn una serie, dunque, proprio Jamie Foxx ci spiega quelle che sono le sue idee circa quest'attesissimo reboot, che a suo dire potrebbe avere più di un punto di contatto, ideologicamente parlando, con il Joker di Todd Philips interpretato da Joaquin Phoenix.

"Ho parlato con Todd, il fatto è che noi vogliamo creare qualcosa di davvero speciale. [...] Noi abbiamo in mano qualcosa di davvero originale, senza anticiparvi troppo. Comincia in un modo davvero forte, e non ha un grande budget. È qualcosa di simile a ciò che hanno fatto con Joker. Sì, il Joker c'è, ma la storia è su quest'uomo su di giri ed è la stessa cosa che stiamo facendo noi" sono state le parole dell'attore.

E voi, cosa vi aspettate da questo reboot della storia ideata da Todd McFarlane? Vi piacerebbe uno Spawn stile Joker di Todd Philips?