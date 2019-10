Spawn, l'interprete originale Michael Jai White critico sul nuovo film: 'Non ha senso'

Nel corso di una recente intervista, Micahel Jai White - che fu l'interprete originale di Spawn nel film del 1997 - ha parlato brevemente della sua curiosità intorno al nuovo adattamento in arrivo al cinema.

"Al momento non ne so nulla, si sta parlando di questo reboot di Spawn da circa vent'anni. Penso si continuerà a parlarne perché la gente ascolta veramente. Personalmente non lo capisco. Gli auguro tutta la fortuna di questo mondo. Ma Todd mi ha spiegato che questo sarà un personaggio che non avete mai visto. Non avete mai veramente visto il personaggio. Si tratterà di un personaggio che a malapena apparirà nel film. Personalmente, non lo capisco".

White ha poi suggerito il fatto che la produzione stia faticando a trovare i finanziamenti necessari allo sviluppo del film semplicemente perché McFarlane non ha mai diretto niente prima d'ora: "Penserei che per un film di Spawn ci vogliano tanti soldi, no? E se qualcuno li darà a Todd McFarlane, ovvero qualcuno che non ha mai realizzato film, allora sarebbe il primo secondo la mia esperienza. Ci crederò quando lo vedrò".

White ha quindi chiosato: "Gli auguro tanta fortuna, ma per me non ha molto senso".

Recentemente, il regista Todd McFarlane ha dichiarato che vorrebbe che questo reboot di Spawn assomigliasse molto in termini visivi e di produzione a Uncut Gems dei fratelli Safdie, dicendosi estasiato dopo la visione del trailer: "L'altro giorno c'è stato un evento che mi ha confortato molto, relativamente allo sviluppo di Spawn. Ho visto il trailer di questo film intitolato Uncut Gems. Sembra davvero incredibile. Ed è perfettamente come voglio che sia il mio film. E questo film sembra proprio essere il mio, capito? Di tanto in tanto vedo diversi film e noto soprattutto l'aspetto estetico e visuale, ed è proprio questa la grinta che voglio".

Attualmente, il regista è al lavoro su alcune modifiche alla sceneggiatura del reboot.