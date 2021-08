Spawn, il film di Todd McFarlane è finalmente ufficiale: trovate un nuovo sceneggiatore

Todd McFarlane qualche tempo fa aveva dichiarato di sperare in un annuncio a metà anno per Spawn, il suo tanto chiacchierato adattamento dell'omonimo fumetto da lui creato, e adesso nel bel mezzo del mese di agosto un annuncio sul film è effettivamente arrivato.

Stando a quanto pubblicato in queste ore dal The Hollywood Reporter, infatti, il reboot di Spawn sarà riscritto da un nuovo sceneggiatore, Brian Tucker, il cui unico credito a Hollywood risale al 2013 per il lungometraggio Broken City, interpretato da Mark Wahlberg e Russell Crowe. Con questo nuovo 'acquisto' tra i ranghi della produzione, il film, dalla lunghissima gestazione, sembra aver trovato nuovo slancio: solo poche settimane fa, il produttore Jason Blum aveva affermato che la sceneggiatura di Spawn si trovava in fase di revisione, il che potrebbe spiegare il recente coinvolgimento di Tucker.

Tuttavia, è difficile stabilire a che punto si trovi la produzione del film ora come ora: in passato Jamie Foxx e Jeremy Renner erano stati scelti per ruoli da protagonisti nel film, anche se al momento - anni dopo i loro 'annunci' - il livello di coinvolgimento delle due star è assolutamente sconosciuto. Foxx, interprete di Electro nella saga di Spider-Man, aveva citato i Marvel Studios parlando delle motivazioni che lo avevano spinto ad accettare il ruolo di Spawn.

C'è da dire che McFarlane sembra assolutamente determinato a realizzare il progetto, e l'Hollywood Reporter conferma che il fumettista, creatore del personaggio, è rimasto a bordo come regista: se la cosa andrà - finalmente - in porto, sarà il suo debutto alla regia. Ricordiamo che Spawn è in lavorazione alla Blumhouse Productions sotto la guida di Jason Blum dal 2017: che sia finalmente arrivato il momento giusto?