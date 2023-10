Spawn, cosa aspettarci dal reboot? Parla Jason Blum

Il reboot di Spawn uscirà nel 2025: e per il ritorno in grande stile dell'anti-eroe di Todd McFarlane è stato scelta Blumhouse, la regina delle produzioni reboot( ultima tra queste L'esorcista - il credente) Ma cosa dobbiamo aspettarci dal ritorno di Spawn al cinema?

Il protagonista delle serie a fumetti stringe pur sempre un patto con il diavolo e per una materia tanto oscura, il prossimo riavvio di Spawn firmato da Blumhouse (che è specializzata in produzioni da brividi) avrà sfumature più horror. Sarà una sfida importante trovare il giusto equilibrio tra supereroi ed elementi terrificanti ma Jason Blum ha già le idee chiare: "Sarà tagliente e originale rispetto ad altri film di supereroi. Sarà 'la versione Blumhouse' di un film di supereroi," ha sottolineato Blum a ScreenRant.

Non è la prima volta che l'horror incontra il mondo eroico: The Boys, serie TV di successo prodotta da Prime Video e basata sull'omonima serie a fumetti Marvel, ha la sua buona dose di splatter, morti atroci ma iconiche. E proprio The Boys è l'ispirazione principale per il "padre" di Spawn: "Penso sarà una via di mezzo tra The Boys e un horror tradizionale - ha detto McFarlane a ComicBook.com - Se me lo chiedete, lo renderei brutto, oscuro, farebbe piangere i bambini. Vedremo se funzionerà".

Dalle parole di Todd McFarlane è chiaro: Spawn sarà una fusione tra i generi e un grande esperimento per Hollywood: ma chi interpreterà Al Simmons? Jamie Foxx è ancora il protagonista di Spawn?