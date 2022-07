Spawn, la conferma di Todd McFarlane: il film potrebbe diventare una serie!

Ci sono film che restano in cantiere per anni, al punto da diventare quasi delle figure mitologiche incastrate nel limbo del 'si fa, non si fa': uno di questi è Spawn, il film basato sul fumetto di Todd McFarlane di cui si parla ormai da tempo e la cui forma potrebbe subire ulteriori cambiamenti, diventando addirittura quella di una serie TV.

A parlarne, dopo aver annunciato di volersi occupare personalmente della regia di Spawn, è stato proprio Todd McFarlane: l'autore dell'opera originale ha infatti ammesso che l'idea di deviare per il piccolo schermo è tutt'altro che da ritenersi scartata, nonostante le ovvie difficoltà che questa scelta comporterebbe.

"La risposta è che probabilmente dovremo pensarci. Cosa succederebbe se arrivasse uno di questi grossi network con una barca di soldi a dire di volerlo far uscire in streaming? La mia unica esitazione riguarda la mia capacità di trovare qualcuno che sia in grado di dare il via ad un franchise di film con una serie TV. I franchise partono in sala, poi puoi farne degli spin-off e puoi farne una serie TV" sono state le parole di McFarlane.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe quest'opzione o preferireste comunque vedere Spawn esordire in sala nella forma di un lungometraggio canonico? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, proprio McFarlane rassicurò a modo suo i fan circa lo stato dei lavori.