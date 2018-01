Spawn avrà un modo tutto suo per comunicare nel film a lui dedicato

Giorno dopo giorno vengono sempre più snocciolati i dettagli sulla pellicola diretta e scritta dall’ideatore del personaggio,. In una conversazione con il sitol’autore è tornato a parlare del progetto promettendo che il protagonista, sebbene non dirà una parola, riuscirà comunque a far sentire la sua voce.

In calce le parole del regista:

“C’è una piccola sottigliezza qui. Spawn non parlerà, ma ho creato un altro modo capace di dargli voce. Quello che non accadrà sarà vedere Spawn col suo grosso costume e mantello andare in giro dicendo ‘Ehilà, sono qui per risolvere la situazione’. Niente di tutto questo. La sua presenza troverà comunque il modo per far uscire la propria voce in una maniera che risulterà essere piuttosto ovvia per coloro che leggono i fumetti su di lui da anni”.

Del progetto attualmente sappiamo che sarà ambientato a New York, che verrà prodotto dalla Blumhouse Productions, la casa di produzione dietro le pellicole di successo come Split e Scappa - Get Out, che inoltre non apparterrà al genere cinecomic ma sarà un thriller soprannaturale, dunque l’unico elemento fantastico sarà Spawn stesso, e che, infine, attualmente si stanno svolgendo dei colloqui con potenziali attori intenti a partecipare al lungometraggio. L’uscita di Spawn, il cui script è stato ultimato da McFarlane in persona, è prevista per il 2019.