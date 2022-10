Spawn, Todd McFarlane promette un grosso annuncio per oggi 4 ottobre!

Da tempo Todd McFarlane è impegnato nel tentativo di far decollare un nuovo film su Spawn, annunciando novità importanti in uscita ad ottobre 2022. Come promesso, ieri McFarlane è intervenuto su Twitter con un post nel quale annunciava novità molto importanti sul film in arrivo per oggi, martedì 4 ottobre.

Notizie 'enormi', ha specificato McFarlane. Con il Comic-Con di New York alle porte è plausibile pensare che sia tutto vero e che oggi qualche news in merito a Spawn venga svelata.

Inizialmente Todd McFarlane aveva pianificato di dirigere il film da una sceneggiatura da lui stesso creata, con protagonisti Jamie Foxx e Jeremy Renner.



Anche Brian Tucker era entrato nel progetto per occuparsi dello script. Tuttavia, l'ultima notizia sul film risale a più di un anno fa; il silenzio ha accompagnato il progetto negli ultimi 12 mesi ma qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore. A luglio McFarlane ammise che il film di Spawn potrebbe diventare una serie.



La sinossi di Spawn spiega che l'opera si concentra su un agente delle 'operazioni nere' che viene tradito e ucciso e la sua anima mandata all'inferno, a causa di tutti gli innocenti che ha ammazzato. All'inferno egli stipula un patto con un demone che gli permette di tornare sulla Terra e con sua moglie. Il problema è che sono passati cinque anni e nel frattempo sua moglie ha proseguito la propria vita e lui è un essere proveniente dall'inferno, sfigurato e superpotente.

Il primo film su Spawn risale al 1997 con protagonista Michael Jai White, con Keith David che doppiò Spawn nella versione per la tv.

Secondo Jamie Foxx, Spawn sarà simile a ciò che fecero con Joker.