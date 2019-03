Ecco lo spaventoso trailer italiano di Annabelle 3

Come promesso, la Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete l'atteso e spaventoso primo trailer ufficiale di Annabelle Comes Home, titolato in italiano semplicemente Annabelle 3, terzo capitolo della saga horror. Potete visionarlo comodamente all'interno di questa notizia, anche in italiano.

Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola "al sicuro" dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

Annabelle 3 è il terzo capitolo di "Annabelle", la serie di film di grande successo della New Line Cinema, con protagonista la famigerata bambola malefica dell'universo di "The Conjuring". Gary Dauberman, lo sceneggiatore dei film "Annabelle", "IT" e "The Nun – La vocazione del male", fa il suo debutto alla regia in questo film, prodotto da Peter Safran ("Aquaman"), lo stesso produttore di tutti i titoli del franchise di "The Conjuring", e dal creatore dell'universo di "The Conjuring" James Wan ("Aquaman").

Il film vede la partecipazione di Patrick Wilson e Vera Farmiga, ma nel cast troveremo anche Madison Iseman e Katie Sarife. La protagonista sarà la giovanissima McKenna Grace, annunciata come protagonista di Ghostbusters 3 proprio qualche ora fa.

Annabelle 3 arriva da noi in Italia il prossimo 4 luglio.