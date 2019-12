Uno spassoso augurio di Buon Natale dai protagonisti del Marvel Cinematic Universe

È arrivato il Natale anche in casa Marvel, che per l'occasione ha realizzato (o meglio, assemblato) uno spassoso montaggio in cui i protagonisti del MCU augurano buone feste ai numerosi fan della saga sparsi nel mondo.

Da Iron Man a Captain America, passando per Groot, Thor, Loki, Nebula e arrivando all'iconico "ruggito" di Hulk in The Avengers, il video raggruppa tutti i volti principali dell'Infinity Saga per cantare una divertente versione di "We Wish You A Merry Christmas". Potete trovare il filmato in calce alla notizia.

Dopo un 2019 che ha incoronato Avengers: Endgame il più grande incasso di tutti i tempi, il prossimo anno segnerà l'inizio della Fase 4 del MCU e di conseguenza della prossima grande macrofase - di cui ovviamente, in pieno stile Marvel Studios, non sappiamo ancora assolutamente nulla.

A maggio (da noi in realtà il 29 aprile) debutterà Black Widow, il film che a meno di sorprese firmerà l'ultima apparizione di Scarlett Johansson nel MCU, mentre a novembre sarà il turno de Gli Eterni. Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, la saga sbarcherà finalmente su Disney+ con la prima stagione di The Falcon and The Winter Soldier in uscita ad autunno 2020. Il tutto in attesa di un 2021 esplosivo in cui ci attendono ben 8 titoli del MCU tra cinema e serie tv.