La spassosa reazione di Ryan Reynolds alla sfida social di Tom Holland

In questi giorni di quarantena anche le star cercano di trascorrere il tempo come possono e spesso si affidano ai social network per interagire coi fan o addirittura tra loro. Quest'ultimo è il caso di Tom Holland, che nei giorni scorsi ha pensato bene di sfidare in una prova piuttosto ardua due colleghi, Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal.

Nelle ultime ore la risposta è arrivata dalla star di Deadpool. In una delle sue storie su Instagram, Tom Holland era in verticale sulle mani mentre indossava una t-shirt.

Ora in un video pubblicato su Twitter si vede la spassosa reazione di Reynolds nel momento in cui assiste alla performance di Holland.

L'attore canadese rimane senza parole per qualche secondo prima di esclamare:"No!".



Si attende a questo punto la reazione di Jake Gyllenhaal, altro collega chiamato in causa da Tom Holland.

In questo periodo di isolamento a causa dell'emergenza Coronavirus, Ryan Reynolds - insieme alla moglie Blake Lively - si sta adoperando concretamente per supportare le persone in difficoltà, in particolare - per quanto riguarda Reynolds - la categoria dei baristi canadesi.

Inoltre Reynolds dedica diverso tempo alle associazioni benefiche a cui dona da parecchi anni il suo contributo per cercare di essere un sostegno per coloro che stanno soffrendo.

Il senso dell'umorismo in ogni caso non gli manca; Ryan Reynolds ha scelto Buried come film per la quarantena, scatenando l'ilarità dei suoi fan.

Ryan Reynolds è anche protagonista nel trailer di 6 Underground, l'ultimo film diretto da Michael Bay.