A spasso col panda 2: trailer e data d'uscita per il film animato per tutta la famiglia

Eagle Pictures in queste ore ha svelato il trailer, il poster ufficiale e la data d'uscita di A spasso col panda 2 - Missione Bebè, una nuova avventura dedicata al pubblico dei più piccoli e alle loro famiglie.

Diretto da Vasiliy Rovenskiy, già regista del primo capitolo di questa saga cinematografica russa destinata a far ridere di gusto gli spettatori più piccoli grazie alle divertenti trovate di una stravagante compagnia di animali un po’ impacciati, il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 20 ottobre, distribuito da Eagle Pictues.

La storia, ambientata un anno dopo gli eventi del primo film - A spasso col panda, uscito nel 2019 -vede Mic Mic e Oscar alle prese con una nuova incredibile avventura: a seguito di un diabolico piano di Vulture per sabotare la consegna del cucciolo di Grizzly al suo avversario alle elezioni presidenziali americane, Mic Mic, Oscar, l'adolescente Panda e Cicogna si lanciano in un'altra grande missione a cavallo di uno zeppelin per riportare il piccolo Grizzly ai suoi legittimi genitori, salvare le elezioni americane e proteggere l'intero continente da un vulcano in eruzione.

