Questa è Sparta! La storia dietro l'iconica frase di 300 con Gerard Butler

Amato e odiato, se c'è una cosa che non si può negare di 300 è quanto la frase "Questa è Sparta!" sia diventata iconica, ripetuta in tutte le salse possibili e immaginabili. Ma come è nata davvero? Scopritelo con noi.

La celeberrima frase del Leonida di Gerard Butler in 300 è diventata talmente iconica da essere ripetuta all'infinito e citata altrettante volte. A raccontare della sua genesi è proprio lo stesso attore durante un'intervista con Chris Van Vliet.

L'intervistatore parlando di 300 chiede a Gerard Butler se quando aveva letto la sceneggiatura pensava che quella frase sarebbe diventata così tanto iconica. L'attore dice di no e scherza sul fatto che "Questa è Sparta" è diventata iconica soltanto per il fatto che recitava male. Non solo, nel racconto di quei momenti Butler aggiunge anche che ha dovuto rifare proprio quella scena tantissime volte perché in alcuni ciak sussurrava la battuta mentre in altri la diceva con una voce forte e perentoria.

Sembrava una cosa fatta e la crew stava già spostando la macchina da presa per la scena successiva, ma Gerard Butler li ha fatti tornare indietro perché gli era venuto in mente che poteva dire la battuta collegandola al fatto che gli spartani del film erano selvaggi nel loro modo di intendere l'altro.

Allora Gerard Butler ha urlato la battuta per come la conosciamo e quando ha finito si è girato e tutta la crew stava ridendo. Guardando Zack Snyder, il regista di 300, gli ha chiesto "Ho esagerato, vero?" e Snyder gli ha risposto "Sì, ma è stato incredibile". E quindi ecco come una battuta così iconica è nata e stava quasi per non essere inserita nel film per come l'abbiamo conosciuta.

E voi la conoscevate questa curiosità su 300? Vi piace quella battuta di Gerard Butler?