Spanglish, la commedia che Adam Sandler preferì a Collateral: ecco com'è andata

Questa sera su Paramount Channel va in onda Spanglish - Quando in famiglia sono troppi a parlare, commedia del 2004 diretta la premio Oscar James L. Brooks (Voglia di tenerezza) che vede come protagonisti protagonisti Adam Sandler, Téa Leoni e Paz Vega.

Nel film, una bella ragazza messicana di nome Flor (Vega) accetta il posto di governante in casa di una famiglia benestante, benché piena di problemi, i Clasky: John (Sandler) possiede e dirige un ristorante alla moda, mentre la moglie Deborah (Leoni) è da poco disoccupata. A completare il quadretto ci sono i due figli, Bernice e Georgie. Ma la sua visione della famiglia e del matrimonio è del tutto diversa da quella dei suoi nuovi datori di lavoro, e non sapendo neanche parlare bene l'inglese darà luogo a situazioni esilaranti ed assurde.

La produzione di Spanglish fu organizzata nello stesso periodo delle riprese di Collateral, acclamato thriller di Michael Mann con Tom Cruise al quale avrebbe dovuto prendere parte anche lo stesso Sandler, che però decise di dedicarsi alla commedia lasciando il ruolo a Jamie Foxx.

Diversi anni più tardi, inoltre, Mann rivelò il motivo per cui la parte del tassista, che era stata pensata proprio per essere interpretata da Adam Sandler, fu assegnata ad un altro attore. "Non ho niente contro Adam Sandler, ma il personaggio era un tassista ebreo scritto in maniera pessima" ha spiegato infatti il regista, che riscrisse parte della sceneggiatura.

Sandler, lo ricordiamo, è apparso di recente nell'apprezzato Diamanti Grezzi dei fratelli Safdie.