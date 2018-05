Spamalot, il musical dei Monty Python arriverà al cinema diretto da Casey Nicholaw

Come riporta quest'oggi il puntualissimo Deadline in esclusiva, il musical Spamalot ispirato all'amatissimo e storico Monty Python e il Sacro Graal è stato opzionato dalla Fox per essere adattato al cinema, con tanto di ingaggio di sceneggiatore e regista.

A scrivere la trasposizione del progetto, infatti, lo studio ha chiamato il grande Eric Idle, mentre alla regia troveremo Casey Nicholaw, probabilmente uno dei migliori registi e coreografi attualmente sulla piazza a Broadway, attualmente nominato ai Tony Award proprio per miglior regia e miglior coreografie per il suo Mean Girls. Ha anche crediti per Aladdin e The Book of Mormon, alcuni dei successi della passata edizione teatrale.



Nicholaw è il coreografo originale di Spamalot, che però era diretto dal compianto Mike Nichols. Uno dei membri originali del gruppo, Idle, come dicevamo è stato scelto per sceneggiare la produzione al cinema, ma figurerà anche come produttore. A supervisionare il progetto ci sarà anche Jeremy Kramer, e a quanto pare le riprese cominceranno la prossima primavera, quindi verso marzo-aprile del 2019, con una probabile uscita nel corso del 2020.



Come dicono i creatori, "il film sarà distante da Monty Python e il Sacro Graal, essendo un musical basato sul musical basato sul titolo originale del gruppo", un po' come è stato Les Miserables di Tom Hooper.