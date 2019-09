La Spagna sceglie Dolor Y Gloria di Almodovar per concorrere ai prossimi Oscar

Come scrive il puntualissimo Variety, la Spagna ha deciso di selezionare lo splendido Dolor Y Gloria di Pedro Almodovar per concorrere ai prossimi Academy Awards 2020, gli Oscar americani, anche se la scelta di candidarlo nella cinquina finale al Miglior Film Internazionale spetta ai membri dell'Academy.

Candidare Almodovar agli Oscar era praticamente di uso comune, in Spagna, avendo il regista già avuto tre film nominati che sono Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Parla con lei e Tutto su mia madre. Da quando ha invece vinto l'Oscar nel 1999 per l'ultimo film citato, dei suoi otto film usciti dopo il '99 soltanto tre sono stati selezionati infine dall'Academy Spagnola, senza per altro finire nella cinquina finale.



La domanda è: può il magnetico e magnifico Dolor Y Gloria riuscire quest'anno a riportare Almodovar agli Oscar? Può arrivare addirittura a vincere l'Oscar al Miglior Film Straniero? Secondo noi e secondo molti altri critici sì, trattandosi di un'opera cinematografica densa di emozione, di stile e di eleganza, capace di essere metatestuale e metacinematografica in modo davvero inaspettato. Un titolo bellissimo che merita un grande riconoscimento.



E insieme a questo, anche una candidatura ad Antonio Banderas per il suo Salvador Mallo, specchio filmico di Almodovar. Davvero eccezionale.