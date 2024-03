La spada nella roccia, Disney ha cancellato il remake live-action dell'amato classico?

Dopo l’annuncio di un remake live action de La Spada nella roccia, sembra che adesso a distanza di anni il progetto sia del tutto naufragato.

La spada nella roccia si trova su Disney+, ma nel lontano 2020 fu annunciato un remake live action del classico Disney sulla scia di quelli realizzati in precedenza. La regia fu affidata a Juan Carlos Fresnadillo, ma è recente un’intervista dello stesso regista in cui sostiene che il progetto è stato messo da parte. Queste le sue parole a Screenrant:

“Era un progetto a cui ero legato anni fa, ma è stato accantonato. Ad oggi, ad essere sincero, non so cosa succederà. Penso che sia un grande progetto e una grande storia che deve essere raccontata, ma non so cosa succederà. Vediamo; incrociamo le dita. Come potete immaginare, con tutti questi film, non si sa mai quando accadrà. Spero davvero che la Disney dia il via libera al film, ma al momento non ne so nulla. Inoltre, l'esperienza che ho ora dopo Damsel sarebbe fantastica da applicare a La spada nella roccia, di sicuro.” E quindi molto probabile che il live action di “La spada nella roccia” non vedrà mai la luce.

E a voi sarebbe piaciuto vedere questo nuovo remake live-action Disney? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.