La Spada nella Roccia è finalmente arrivato su Disney+

A scanso di equivoci, chiariamo subito che non si tratta di un Pesce d'Aprile: La Spada Nella Roccia, uno fra i Classici Disney più amati di sempre, è da oggi è disponibile sul servizio di streaming on demand Disney+.

Uscito originariamente nel 1963 e diretto da Wolfgang Reitherman per la Walt Disney Productions, il film è il diciottesimo Classico Disney e fu l'ultimo ad uscire prima della morte di Walt Disney, nonché l'ultimo ad essere prodotto interamente sotto la sua supervisione.

Le canzoni del film sono scritte e composte dai fratelli Sherman, che l'anno dopo scrissero la musica per altri film Disney live-action e non come Mary Poppins (1964, recuperate il nostro Everycult su Mary Poppins), Il Libro della Giungla (1967) e Pomi d'ottone e manici di scopa (1971), tutti già disponibili sulla piattaforma.

La Spada nella Roccia è basato sul romanzo omonimo di T.H. White e offre una rielaborazione dell'infanzia di Re Artù, protagonista dell'opera letteraria Materia di Bretagna: il libro di White fu pubblicato la prima volta nel 1938 e ripubblicato nel 1958 come primo volume della tetralogia Re in Eterno.

Il film, quando ancora non esisteva il Premio Oscar per il miglior film d'animazione, venne nominato a quello per la miglior colonna sonora adattata (di George Bruns), ma perse in favore di André Previn per il film Irma La Dolce.

Attualmente, lo ricordiamo, la Disney sta lavorando ad un adattamento live-action.