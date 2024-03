Spaceman, spiegazione del finale del film Netflix con Adam Sandler

Spaceman ha già conquistato Netflix, ma molti spettatori sono rimasti confusi dal finale del nuovo film di fantascienza della piattaforma di streaming con protagonista l'amatissimo Adam Sandler: proviamo a fare chiarezza.

La storia del film, basata sul romanzo Spaceman of Bohemia di Jaroslav Kalfař, segue l'astronauta Jakub (Adam Sandler) che dopo sei mesi di missione in solitaria ai confini del sistema solare si rende conto che il matrimonio che si è lasciato alle spalle potrebbe non essere più lì ad aspettarlo quando tornerà sulla Terra: nel disperato tentativo di sistemare le cose con sua moglie Lenka (interpretata da Carey Mulligan), accetta l'aiuto di una misteriosa creatura proveniente dall'inizio dei tempi, Hanus (Paul Dano), che trova nascosta nelle viscere della sua nave e che, grazie ai suoi poteri, lo aiuterà a dare un senso a tutta la sua vita.

Nel finale di Spaceman, Jakub e Hanus attraversano la nebulosa Chopra, vale a dire l'oggetto degli studi di Jakub e il motivo del suo viaggio attraverso il sistema solare: la nebulosa agisce similmente a come faceva il buco nero Gargantua di Interstellar di Christopher Nolan, nel quale si avventurava il Cooper di Matthew McConaughey, dato che in quel piano alterato di realtà Jakub prende coscienza dell'esistenza ad un livello molto più profondo, Hanus dice: "Questo è l'inizio e la fine. Ogni vibrazione di tutti i tempi. È tutto contenuto qui. Il tuo passato e il tuo futuro". In questo flusso eterno, Jakub viene messo di fronte a tutta la sua vita, comprese le 'scene' dimenticate o quelle che non ha mai vissuto perché impegnato altrove per il suo lavoro, come ad esempio un aborto spontaneo di sua moglie di cui lui non era mai venuto a conoscenza. Capisce di essere stato un marito e un compagno assente per la sua donna, e che le sue ambizioni professionali non contano nulla rispetto all'amore che prova per lei, che però negli anni ha lasciato in secondo piano.

A seguito di questa epifania, Jakub capisce che il vero significato della sua vita è sua moglie Lenka, e che forse è ancora in tempo per sistemare le cose. Da segnalare inoltre che le scene oniriche nel bosco sono un rimando alla Rusalka di Antonín Dvořák, opera lirica del 1901 ispirata alla mitologia slava con la quale il film condivide diversi rimandi.

