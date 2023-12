Spaceman: primo sguardo al nuovo dramma di Netflix con Adam Sandler

Era il lontano ottobre 2020 quando scoprimmo che Adam Sandler sarebbe stato il protagonista di un nuovo film targato Netflix, e oggi, a oltre tre anni di distanza, finalmente abbiamo un primo sguardo sull'attesissimo Spaceman.

A condividere la clip è l'account YouTube della piattaforma stessa. "Proprio come te, io sono fuggito dal mio pianeta" afferma la voce narrante, mentre a fare da sfondo troviamo un ambiente boschivo. "Attraverso le galassie, attraverso i buchi neri, attraverso il tempo. E poi ho trovato... te". Infine, viene riportata come data d'uscita il 1° marzo 2024.

Stando alla sinossi ufficiale, "Un astronauta si rende conto che il matrimonio lasciato alle spalle potrebbe non essere più lì ad aspettarlo, quando tornerà sulla Terra. Nel disperato tentativo di sistemare le cose con sua moglie, viene aiutato da una misteriosa creatura antica che trova nascosta nelle viscere della sua nave". La storia si basa sul romanzo The Spaceman of Bohemia, scritto dall'autore ceco Jaroslav Kalfar.

Ad aggiungere altri dettagli è il regista Johan Renck, ricordato anche per Chernobyl: "Desideravo poter sfruttare la performance di [Adam Sandler], ma non nel modo a cui siamo abituati. Non credo che la gente riesca a capirlo: nonostante la sua indubbia ilarità, dolcezza e tutto il resto, è anche intelligente, davvero intelligente... e altrettanto profondo".

Nel cast, oltre a Sandler nel ruolo di Jakub Procházka, ricordiamo anche Paul Dano, Kunal Nayyar e Lena Olin e l'italiana Isabella Rossellini, ricordata per i recenti Cat Person, La chimera e Julia. Inoltre, Carey Mulligan si è unita a Spaceman! Sarà la moglie di Jakub Procházka.