Spaceman, Paul Dano e Kunal Nayyar nel film Netflix con Adam Sandler

Continua ad aumentare il cast di Spaceman, il film Netflix con protagonista Adam Sandler. Ora tra le new entry figurano anche Paul Dano e l'ex star di The Big Bang Theory, Kunal Nayyar, che reciteranno al fianco di Carey Mulligan, già confermata tra i principali interpreti del progetto cinematografico ideato dal colosso dello streaming.

Paul Dano ha diretto Carey Mulligan nel suo esordio alla regia, Wildlife, presentato in anteprima al Festival di Cannes e disponibile su Netflix. Il regista della serie Chernobyl, Johan Renck, dirigerà Spaceman, basato sul romanzo di Jaroslav Kalfar, Spaceman of Bohemia, con la sceneggiatura firmata da Colby Day.



In Spaceman, Adam Sandler interpreta un astronauta inviato ai margini della galassia per raccogliere la misteriosa polvere antica mentre scopre che la sua vita terrena va a pezzi. Si rivolge quindi all'unica voce che lo può aiutare a cercare di mettere le cose a posto; una creatura che risale all'alba dei tempi e che si nasconde nell'ombra della sua nave spaziale.

Carey Mulligan sarà la protagonista femminile di Spaceman, e interpreterà la moglie del protagonista (Sandler).

Tra i produttori di Spaceman ci saranno Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan e Michael Parets per Free Association.

Vedremo presto Paul Dano nei panni dell'Enigmista in The Batman di Matt Reeves. Inoltre Dano vestirà i panni di un personaggio ispirato al padre di Steven Spielberg in un film del regista di Jurassic Park dedicato alla sua infanzia.