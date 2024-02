Spaceman, nel film Netflix vedrete l'Adam Sandler meno Adam Sandler di sempre

Il regista di Chernobyl, Johan Renck, è pronto a lanciare il suo nuovo progetto, Spaceman, il nuovo film Netflix presentato al Festival di Berlino e basato sul romanzo di Jaroslav Kalfar, Spaceman of Bohemia, con Adam Sandler in un ruolo completamente distante da quelli che solitamente interpreta nei suoi lungometraggi.

La storia di Spaceman racconta le vicende dell'astronauta ceco Jakub (Sandler), che durante una missione solitaria ai confini del sistema solare inizia a rendersi conto che il matrimonio con Lenka (Carey Mulligan) sta scoppiando dei suoi stessi fallimenti come marito. Ma mentre la depressione si insinua nella routine quotidiana di report e fluttuazioni nello spazio, arriva sotto forma di aiuto Hanuš (Paul Dano), un antico alieno simile ad un ragno che legge le menti dall'inizio dei tempi che trova nelle viscere della sua nave. Mentre l'umano e l'alieno diventano amici inizia una meditazione interstellare tranquilla e realizzata con grande maestria sulla vita, il rimpianto e le relazioni.

Il regista di Chernobyl alla guida del film con Sandler, Johan Reck, ha parlato in questi termini del progetto con la star di 50 volte il primo bacio:"Mostri un film del genere alle persone e la prima cosa che notano è Adam Sandler ed iniziano ad indossare un po' gli occhiali di Adam Sandler, e passano i primi 20-30 minuti del film aspettandosi che sia divertente. E poi si rendono lentamente conto che non solo non è divertente ma Adam Sandler non è nemmeno l'ombra di se stesso. È solo un uomo cupo, isolato, arrogante. Perché anche nei suoi ruoli drammatici è Adam Sandler".



Nel cast del film anche Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini. Non perdetevi il trailer di Spaceman, il nuovo atteso film con protagonista Adam Sandler.