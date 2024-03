Spaceman, il nuovo film di Adam Sandler è già in Top 10 su Netflix!

L'ultimo film con protagonista Adam Sandler è Spaceman, disponibile su Netflix, diretto da Johan Renck. Un'esperienza molto diversa per l'attore, che si cimenta in un ruolo drammatico, insolito per una star che ha costruito con la commedia e la comicità il proprio successo. Il cambio di rotta sembra comunque essere stato apprezzato.

Spaceman ha debuttato su Netflix il 1° marzo ed è rapidamente diventato uno dei film più visti della piattaforma, entrando subito in Top 10. E non in una posizione qualsiasi perché il lungometraggio si posiziona al secondo posto. Solo Code 8: Parte II è riuscito a fare meglio.

Presentato al Festival di Berlino, Spaceman racconta la storia di Jakub Procházka (Sandler), cresciuto orfano nella campagna ceca e allevato dai nonni, desideroso di raggiungere il proprio sogno: diventare il primo astronauta del suo Paese.

ll film è l'adattamento cinematografico del romanzo del 2017 dal titolo Il cosmonauta, scritto da Jaroslav Kalfar. Adam Sandler voleva il ruolo più serio e tragico della sua carriera, come ha affermato di recente la star di 50 volte il primo bacio.



Nel cast del film, oltre a Sandler, anche la star di Maestro e Saltburn Carey Mulligan, la star di The Big Bang Theory Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini. Siete curiosi di saperne di più sul film? Non perdetevi il trailer di Spaceman, prima di godervi la visone sulla piattaforma streaming.