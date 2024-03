Spaceman, come finisce il nuovo film Netflix con Adam Sandler?

Nel ruolo più tragico della sua carriera, Adam Sandler veste i panni di un astronauta alla prese con una crisi d'identità in Spaceman, nuovo film Netflix che propone l'attore tanto legato alla comedy in versione inedita.

Sandler è Jakub Procházka, un astrofisico ceco che rappresenterà il paese in una missione altamente pericolosa: la lunga permanenza nello spazio, però, mira tutte la barriere che si è costruito negli anni e quando è totalmente piegato dalla solitudine, Jakub incontra inspiegabilmente un gigantesco e antico ragno galattico anch'egli in missione per scoprire nuove forme di vita nel cosmo.

Ma Hanuš (così si chiama il ragno) è anche in grado di leggere i ricordi. Inizia così l'analisi della creatura nei confronti del nuovo compagno di viaggio che si conclude con un'amara verità: Jakub è un uomo egoista che non conosce davvero il significato dell'amore e proprio il suo atteggiamento ha spinto la moglie a lasciarlo. Tuttavia in quel momento, Jakub arriva a destinazione e Hanuš li rivela di essere sul punto di morire a causa di un virus, buttandosi giù dalla navicella pronto a morire. Jakub segue l'amico per poter passare gli ultimi minuti di vita insieme ma entra nella Chopra, la nuvola di polvere e particelle e il vero viaggio emotivo ha davvero inizio: l'astronauta rivive la sua vita, il passato e il futuro e si accorge di non aver mai davvero vissuto il momento, di essere stato solo uno spettatore della sua vita stessa e finalmente comprende davvero l'importanza dell'amore.

Siamo vicini alla rinascita di Jakub tuttavia dopo che Hanuš viene divorato da piccole creature extraterrestri sembrerebbe che per il personaggio di Adam Sandler ci sia poco da fare e che la strada della redenzione sia stata scoperta troppo tardi. Ma Jakub, incredibilmente, ha ancora una possibilità: l'uomo viene salvato da una navetta coreana rivale riuscendo così a ricongiungersi con la moglie Leka.

La vita è un soffio: adesso Jakub lo sa ed è pronto ad amare. Un finale commovente e filosofico che ha conquistato il pubblico: Spaceman è già nella top10 di Netflix.