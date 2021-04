Spaceman, Carey Mulligan si unisce al cast del film Netflix con Adam Sandler

Netflix chiama all'appello un altro dei suoi attori di punta per Spaceman, il nuovo progetto con protagonista Adam Sandler: l'attrice recentemente candidata all'Oscar per la sua interpretazione in Promising Young Woman Carey Mulligan si unisce infatti al film diretto dal regista di Chernobyl.

Annunciato lo scorso ottobre, Spaceman sarà il prossimo progetto di due star che con Netflix hanno ormai un lungo e prolifico sodalizio: Adam Sandler e Carey Mulligan.

Mentre il primo ha preso parte a pellicole come Murder Mystery, Hubie Halloween e Uncut Gems, Mulligan si trova ormai alla sua quinta collaborazione con la piattaforma streaming dopo i film Mudbound, The Dig, Maestro e la miniserie Collateral.

Nel lungometraggio basato sul romanzo The Spaceman of Bohemia dell'autore ceco Jaroslav Kalfar, Sandler interpreterà Jakub Procházka, il primo astronauta del paese, e Mulligan sarà sua moglie.

"Quando una pericolosa missione su Venere gli offre non solo la chance di essere un eroe, come ha sempre sognato, ma anche un modo per espiare la colpa del padre, un informatore comunista, Jakub si avventura nello spazio inesplorato. Ma così facendo, si lascia alle spalle una moglie devota, Lenka, che realizza troppo tardi di amare, avendo sacrificato la felicità di coppia per la sua ambizione" si legge nella sinossi ufficiale del romanzo. Ma cosa succederà quando Jakub scoprirà che la voce misteriosa che ha iniziato a fargli compagnia durante la missione sembra provenire da un'antica creatura che si nasconde sulla sua astronave" si legge nella sinossi del libro.

Al momento non abbiamo ancora informazioni circa la sua data d'uscita.