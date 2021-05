Space Jame: New Legends, ci sarà anche Michael Jordan: 'Ma non come vi aspettate'

I fan si chiedono se Space Jam: New Legends includerà un cameo di Michael Jordan fin dal primo annuncio del film con protagonista Lebron James, e ora è arrivata la conferma da parte di uno dei membri del cast, l'interprete del villain Don Cheadle.

Durante una recente intervista con Access Hollywood, la star del Marvel Cinematic Universe ha infatti rivelato senza giri di parole che il cestista più famoso al mondo sarà presente nella pellicola, anticipando però che la sua apparizione sarà qualcosa di inaspettato. "Michael Jordan è nel film, ma non nel modo in cui vi aspettereste" ha dichiarato Cheadle sul finale della chiacchierata che potete trovare in calce alla news.

In Space Jame: New Legends, quando Lebron e suo figlio Dom vengono intrappolati in un mondo digitale da una perfida intelligenza artificiale, la superstar dei Los Angeles Lakers deve trovare il modo per riportarli a casa sani e salvi guidando Bugs Bunny e l'intera banda dei Looney Tunes alla vittoria contro i campioni digitalizzati dell'IA: un gruppo di stelle del basket potenziate all'inverosimile.

Vi ricordiamo che il film debutterà nelle sale americane e su HBO Max il prossimo 16 luglio, mentre in Italia dovremo attendere settembre 2021. Intanto, un tweet cancellato ha annunciato la fine delle riprese di Space Jam: New Legends.