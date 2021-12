Space Jam e il 'tradimento' di Disney: la promessa mancata che non sorprese Warner Bros.

La collaborazione tra Disney e Warner Bros. in occasione di Chi ha Incastrato Roger Rabbit? è entrata di diritto nella storia del cinema, situazione più unica che rara in cui i due colossi della settima arte decisero di scendere a patti per il bene di un film che avrebbe fatto scuola: possibile ripetere il miracolo per Space Jam?

La storia del film che trasformò Michael Jordan in un attore al fianco di Bugs Bunny e soci racconta infatti di un tentativo da parte di Warner Bros. di farsi restituire il favore concesso all'epoca di Chi ha Incastrato Roger Rabbit?, in virtù anche di un vecchio gentlmen agreement che vide Disney dirsi disposta a concedere l'utilizzo dei propri personaggi alla concorrenza qualora ce ne fosse stato il bisogno.

Un accordo che, però, non fu ritenuto valido dalla nuova dirigenza della House of Mouse, che decise quindi di negare a Space Jam la presenza di Topolino, Paperino e banda al seguito: una decisione che non sorprese i vertici di Warner Bros., ma che irritò comunque non poco i diretti interessati, come dimostrano le frecciatine a Disney presenti in Space Jam.

L'idea era quella di rendere Topolino arbitro del match tra i Looney Tunes e gli alieni, mentre non è chiaro quali altri personaggi sarebbero stati utilizzati e in che ruoli: avete idee al riguardo? Fatecele sapere nei commenti! Chissà, comunque, che un giorno i due colossi non possano tornare a collaborare.