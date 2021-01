Space Jam, The Conjuring 3, Clint Eastwood e gli altri nel trailer di HBO Max!

Warner Bros. ha pubblicato un video per annunciare il 2021 della major che sarà diviso tra sala e streaming, su HBO Max. La decisione ha fatto molto discutere per vari motivi, trovando sia reazioni positive che negative. Nel video pubblicato dal canale YouTube di Warner Bros. Pictures possiamo dare uno sguardo ad alcuni dei film più attesi.

Nel video si mostrano alcune sequenze di Dune, il nuovo film diretto da Denis Villeneuve, con protagonista Timothée Chalamet e un cast pieno zeppo di star. Dopo il flop della versione di David Lynch, l'opera di Frank Herbert torna in una nuova veste e sarà disponibile sia in sala che in streaming dal prossimo 1 ottobre.



Un altro titolo molto atteso è Space Jam 2, con LeBron James che eredita il ruolo di Michael Jordan nel franchise cult a tecnica mista, che vede sia personaggi in carne ed ossa e sia personaggi animati, i famosi Looney Tunes.

Space Jam 2 dovrebbe uscire in estate e anche in questo caso il binomio sala/streaming sarà fondamentale.

Forse il film che abbraccia un maggior numero di potenziali spettatori è Godzilla vs Kong, diretto da Adam Wingard.



Per scoprire tutti i film non vi resta che godervi il video di Warner Bros. A gennaio Warner Bros. ha cambiato veste con un nuovo logo.

Per quanto riguarda la scelta del doppio canale in contemporanea cinema/streaming, diversi registi starebbero guardando maggiormente alla Sony Pictures.