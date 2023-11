Lo Space Jam con gli skateboard e Tony Hawk che non è mai stato realizzato

Ma se noi ora vi dicessimo che dopo l'uscita di Space Jam c'era in programma di farne un altro ma chiamandolo Skate Jam con protagonista il celebre skater Tony Hawk? Non ci stiamo inventando nulla perché questa cosa l'ha rivelata proprio lo sportivo, pronti a scoprirla?

L'ha raccontato proprio Tony Hawk al programma tv Hot Hones, dicendo che per lui all'epoca la cosa sembrava fatta. Dopo l'uscita e il successo di Space Jam la Warner aveva contattato lo skater presentandogli appunto l'idea di Skate Jam sulla falsariga del precedente, con Tony Hawk al posto di Michael Jordan, il tema centrale dello skateboard e ovviamente tutti i Looney Tunes.

In quel momento Tony Hawk stava per andare in Australia per partecipare a un film indipendente girato lì, ma dalla produzione erano talmente vogliosi di chiudere l'accordo e finalizzare i dettagli che gli hanno proposto di incontrarlo all'aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX).

L'incontro è quindi avvenuto in un ristorante dentro la struttura dove a Tony Hawk è stato mostrato il poster del film e alcune idee di sceneggiatura. Hawk, esaltato per l'idea di partecipare a un progetto del genere, ha chiesto quando sarebbe successo e in tutta risposta gli è stato detto che appena fosse tornato dall'Australia la produzione di Skate Jam sarebbe partita.

Nel mentre però la Warner ha fatto uscire in sala Looney Tunes: Back in Action, film con Brendan Fraser e appunti i celebri personaggi animati. Il prodotto non ha ottenuto il successo che la casa di produzione sperava, e quando Tony Hawk è tornato dall'Australia hanno smesso di chiamarlo per Skate Jam nonostante lui volesse sempre farlo, e il film è semplicemente svanito. Anche se poi è arrivato il sequel ma vi avevamo raccontato perché Space Jam 2 è stato un flop.

Ma voi la sapevate questa? Lo avreste voluto vedere Skate Jam?