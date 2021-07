Space Jam, si pensa già al terzo capitolo: e il regista stavolta vuole The Rock!

In attesa di vedere Space Jam 2: A New Legacy in Italia, il film esordisce oggi venerdì 16 luglio negli Stati Uniti e nel corso di un'intervista promozionale il regista Malcolm D. Lee ha già sponsorizzato un eventuale terzo capitolo.

Il nuovo film arriva venticinque anni dopo l'uscita del capitolo originale e vede il cestista LeBron James sostituire la leggenda Michael Jordan nel ruolo di protagonista. Per un eventuale terzo capitolo, secondo il regista, LeBron James potrebbe passare il testimone a The Rock. Ecco che cosa ha detto Malcolm D. Lee parlando con Entertainment Weekly a proposito di uno Space Jam 3:

"Il mio motto è 'mai dire mai. Tutto dipenderà dalla reazione dei fan, da quanto sarà positiva. Ma penso che a questo punto l'asticella sia stata impostata così in alto in termini superstar iconiche: prima con Michael Jordan, e ora con LeBron James, due nomi che trascendono lo sport. La domanda che bisogna farsi se si vuole pensare a un terzo episodio è: chi potrebbe essere la prossima persona da inserire in questo universo? E poi, bisogna trovare la sceneggiatura giusta con una storia abbastanza buona da non ripetere ciò che è già stato fatto, per catturarne lo spirito e andare avanti. Per quanto riguarda la star, secondo me Dwayne Johnson sarebbe una scelta interessante. Sarebbe una cosa diversa. Non sono esattamente sicuro di quale sarebbe la sua abilità, forse potrebbe tornare al wrestling. Potrebbe essere interessante."

Cosa ne pensate? L'idea di un terzo Space Jam con un cambio di disciplina sportiva vi intriga? Ditecelo nei commenti.