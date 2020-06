Space Jam, parla Bill Murray: "Nessuno si ricorda del mio assist vincente"

Ospite al Jimmy Kimmel Live, Bill Murray ha rivelato di aver compensato l'assenza delle competizioni sportive guardando The Last Dance, il documentario targato ESPN che racconta la leggendaria carriera di Michael Jordan. Durante la videochiamata, dove si è presentato seduto in una vasca da bagno, l'attore ha anche ricordato i tempi di Space Jam.

"Beh, ho recitato al fianco di Michael Jordan in Space Jam, e la gente si è dimenticata che l'assist per il canestro vincente era il mio. È stato dimenticato così facilmente..." ha scherzato l'attore. "Ho rubato la palla, ho fatto il passaggio, e non ho ricevuto niente in cambio! Non mi hanno neanche intervistato dopo la partita."

Scherzi a parte, Murray ha rivelato di essersi divertito molto durante le riprese del film, nel quale ha recitato insieme ad altre leggende dell'NBA come Larry Bird, Charles Barkley e Patrick Ewing.

Atteso nelle sale a luglio 2021 nonostante i rallentamenti nella post-produzione, Space Jam: A New Legacy vedrà invece come protagonista LeBron James: oltre alla star dei Los Angeles Lakers e agli immancabili Looney Tunes, dovrebbero apparire nel film altri nomi di spicco della pallacanestro americana come Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard e Chris Paul. Per altri approfondimenti, vi lasciamo a tutti i dettagli su Space Jam 2.