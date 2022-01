Space Jam, ma non solo: ecco la nostra Flop 10 dei film usciti nel 2021!

Il 2021, come tutti gli anni, ha portato con sé il suo carico di soddisfazioni e delusioni anche dal punto di vista cinematografico: tra un Dune e un The Suicide Squad, un È Stata la Mano di Dio e un Drive My Car, dunque, trovano inevitabilmente spazio anche film che sicuramente non ricorderemo con particolare piacere.

Delusioni che abbiamo analizzato nel nuovo video pubblicato sul nostro canale YouTube, nel quale vi proponiamo quella che per noi è la classifica dei 10 peggiori film del 2021: una top 10 piuttosto variegata, nella quale trovano spazio produzioni di ogni genere e grandezza, dall'animazione all'horror, passando per il biopic, il thriller e l'action.

Spicca, inevitabilmente, una gran quantità di sequel: da Il Principe Cerca Figlio, stanca riproposizione dell'amatissimo personaggio interpretato da Eddie Murphy ne Il Principe Cerca Moglie, all'attesissimo e deludente sequel di Space Jam (a proposito: qui trovate la nostra recensione di Space Jam: New Legends), passando per uno Spiral - L'Eredità di Saw che dai fasti dei primi capitoli del franchise eredita in realtà ben poco.

Cosa ne pensate? Quali sono stati per voi i peggiori film del 2021? Vi trovate d'accordo con la nostra classifica? Fatecelo sapere nei commenti... Nell'attesa di scoprire quali saranno le peggiori delusioni dell'anno appena iniziato!