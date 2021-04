Space Jam: New Legends, la voce di Lola Bunny sarà di Zendaya!

Grande giornata per i fan di Space Jam: non solo nelle scorse ore abbiamo potuto ammirare il primo trailer di Space Jam: New Legends, ma adesso veniamo a conoscenza del fatto che il personaggio di Lola Bunny sarà doppiato da Zendaya.

Space Jam: New Legends aggiunge una nuova grande interprete al suo cast: l'attrice di Euphoria, Dune e Spider-Man: No Way Home Zendaya si è unita alla pellicola per doppiare uno dei ruoli più iconici della saga di Space Jam... Lola Bunny!

Nelle scorse settimane il personaggio di Lola era stato al centro di diverse polemiche dopo che il regista del film Malcom D. Lee aveva affermato che nel primo capitolo "Lola non era politically correct", e spiegando che in questo caso la sua figura sarebbe stata "rielaborata" per "riflettere l'autenticità di personaggi femminili forti e capaci".

E se si parla di forza e capacità, chi meglio di Zendaya per portare sullo schermo un personaggio femminile davvero indimenticabile? Eccola allora che la vedremo al fianco dei già annunciati LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, Khris Davis, Cedric Joe, Jeff Bergman e Eric Gauza in quella che è stata descritta come "un’avventura di trasformazione" e "un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli" nella stessa sinossi ufficiale del film.

"Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche King James con il loro modo di giocare".