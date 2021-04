Space Jam: New Legends, tutti (ma proprio tutti) gli easter-egg nel trailer fuori di testa

Il primo trailer ufficiale di Space Jam: New Legends ha spiazzato i fan per la mola di citazioni, riferimenti ed easter-egg più o meno nascosti in ogni inquadratura, con un'ambientazione totalmente diversa rispetta a quella del film originale e quasi presa in prestito da Ready Player One.

Tralasciando i Looney Tunes, Don Cheadle e LeBron James - loro non possono esservi sfuggiti - vi proponiamo tutti i personaggi della Warner Bros. che compaiono o vengono citati nel filmato promozionale. Alcuni evidenti, altri insospettabili, mettetevi comodi perché la lista è davvero lunga!

Cominciamo dal teletrasporto che spedisce LeBron James nel Tune World, e che include deviazioni spazio-temporali per Orbit City (la casa dei Jetsons), Hogwarts, Gotham, Westeros da Game of Thrones, Bedrock e la patria delle Amazzoni Themyscira, oltre ai pianeti Nettuno, Saturno e Marte, un mondo in bianco e nero ispirato ai classici del noir come Il falco maltese e Casablanca, e Metropolis, della DC Comics.

Più avanti nel filmato si notano anche il Gigante di Ferro, la Mystery Machine di Scooby-Doo, l'Orso Yogi e il suo amico Boo-Boo, Jabberjaw, Magilla Gorilla, Captain Caveman, Fred Flintstone e la sua Bam-Bam Rubble, King Kong, Pennywise di It, la Mysteries gang di Scooby-Doo, Cheetara dei Thundercats, Khal Drogo, Drogon e il Re della Notte ancora da Game of Thrones, alcune delle scimmie volanti da Il mago di Oz, gli Agenti di Matrix e perfino - incredibilmente - i drughi di Arancia Meccanica. Inoltre sono visibili anche Baby Jane, i figli di guerra di Mad Max: Fury Road, il Pinguino, Mr. Freeze e Joker e il celebre The Mask di Jim Carrey!

