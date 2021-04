Space Jam: New Legends: Looney Tunes, LeBron James e Game of Thrones nel trailer ufficiale

Come promesso dal teaser di qualche giorno fa, al quale è seguito ieri il nuovo poster ufficiale, Space Jam 2: New Legends si mostra ai fan con il primo trailer promozionale.

Il filmato, che presenta il team dei Looney Tunes al completo insieme al nuovo protagonista della storia LeBron James - è come al solito disponibile all'interno dell'articolo e riproducibile nel player in alto. Con Bugs Bunny, Daffy Duck, Taz, Lola Bunny e tutti gli altri - inclusi tantissimi cameo dal mondo WarnerMedia, incluso uno dei draghi di Game of Thrones! - il divertimento è assicurato e l'attesa da adesso per i fan sarà durissima.

Ricordiamo che la data di uscita di Space Jam 2 è stata fissata al 16 luglio prossimo negli Stati Uniti, dove il film sarà distribuito tra le sale cinematografiche e il servizio di streaming on demand HBO Max in base alla nuova politica di Warner Bros., mentre in Italia dovremo aspettare settembre per vederlo al cinema.

La storia del sequel, diretto da Malcolm D. Lee, vede LeBron James nel ruolo di se stesso e pronto ad imbarcarsi in una missione per salvare il figlio dal mondo digitale in cui un folle ladro di intelligenze artificiali (interpretato da Don Cheadle) lo ha condotto. Alla produzione Ryan Coogler (Creed, Black Panther), che ha collaborato anche alla sceneggiatura insieme al fratello Keenan.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti!