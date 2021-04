Space Jam: New Legends, guardate i coloratissimi Funko Pop del film

In attesa dell'uscita nelle sale di Space Jam: New Legends, sequel del film cult anni '90 con cui sono cresciuti tanti millennial, ammiriamo i nuovi, coloratissimi Funko Pop! a tema.

Questo settembre saranno LeBron James e i Looney Tunes a farla da padrona non solo sul campo da basket, ma anche sul grande schermo e... Sugli scaffali dei negozi in formato Funko Pop!

I protagonisti di Space Jam: New Legends (Space Jam: A New Legacy in lingua originale) hanno infatti ricevuto il trattamento Funko grazie a una nuova ondata di figure collezionabili.

"In arrivo: Pop! Movies - Space Jam: A New Legacy. Preordinate già da oggi la nuova Looney Tunes squad e aggiungeteli alla vostra collezione! #Funko #FunkoPop #SpaceJamMovie @spacejammovie" si legge nel post Instagram dell'account ufficiale di Funko, che trovate anche in calce alla notizia.

Come potete vedere i personaggi sono tantissimi, e c'è solo l'imbarazzo della scelta: da Silvestro e Titti a Bugs Bunny, da Duffy Duck a Lola Bunny, e ovviamente LeBron James più alcune variant ed esclusive.

"Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all’azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche King James con il loro modo di giocare".