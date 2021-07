Space Jam: New Legends, Fedez e Flavio Tranquillo tra i doppiatori italiani film

Dopo l'ottimo esordio di Space Jam: New Legends al box office USA, l'atteso film con LeBron James si prepara ad arrivare nelle sale italiane il prossimo 23 settembre. Nel frattempo, Warner Bros. Italia ha annunciato le voci italiane per il doppiaggio del film diretto da Malcolm D. Lee.

Fedez presterà la voce a Wet-Fire, membro della Goon Squad (gli avversari della Tune Squad) che si presenta come una versione digitale e superpotenziata di Klay Thompson dei Golden State Warriors. La leggenda del basket italiano Carlton Myes doppierà The Brow, altro giocatore del team ispirato a Anthony Davis, cestista dei Los Angeles Lakers. Sempre per la Goon Squad, Cecilia Zandalisini darà la voce a White Mamba, giocatrice interpretata nella versione originale dalla star della WNBA Diana Taurasi.

Gianluca Gozzi e Flavio Tranquillo, rispettivamente conduttore radiofonico di Radio Deejay e storico telecronista dell'NBA su Sky, seguiranno l'avvincente partita della Tune Squad dagli spalti, prestando la propria voce ai telecronisti interpretati nella versione originale da Lil Rel Howery ed Ernie Johnson Jr.

Nel film, quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, la star farà di tutto per riportarli a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei Looney Tunes contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima.

Intanto, vi lasciamo trailer ufficiale di Space Jam: New Legends.