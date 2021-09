Space Jam: New Legends al cinema: tutto quello che c'è da sapere sul sequel

Sono passati ben 23 anni dall'uscita del primo Space Jam, il film in tecnica mista che ci fece ammirare un inedito Michael Jordan alle prese con il mondo dei cartoni animati popolato da Bugs Bunny, Duffy Duck e soci: lo stesso mondo che oggi torna ad ospitare un altro grande campione del basket, vale a dire LeBron James.

Già, perché proprio in queste ore stiamo assistendo al debutto in sala di Space Jam: New Legends, film che vedrà il nostro LeBron raccogliere la pesante eredità lasciata da Sua Maestà Jackson e tentare di bissare il successo di un film che, pur con i suoi difetti, si è ormai guadagnato da tempo lo status di cult per una generazione.

In Space Jam: New Legends vedremo quindi LeBron unirsi ai Looney Tunes per tentare di riavere indietro suo figlio e svelare l'identità di AI G, misteriosa entità apparentemente onnipotente che sembra controllare ogni aspetto del mondo dei cartoni animati: nel mezzo ci sarà ovviamente da vincere una spettacolare partita a basket da giocare, stavolta, contro dei cloni computerizzati.

A dar voce ai nostri protagonisti troveremo un cast d'eccezione: da Michael B. Jordan a Zendaya, passando per Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, Jeff Bergman e Daniel Iglesias, sono davvero tante le star che hanno risposto presente alla chiamata di Warner Bros. Per saperne di più, insomma, non vi resta che fiondarvi in sala! Non tutti, comunque, sembrano entusiasti dell'operazione: recentemente, ad esempio, il regista del primo Space Jam ha criticato il sequel con LeBron.