Space Jam New Legends arriva in bluray e 4K: scoprite tutti i contenuti speciali

A poche settimane dall'uscita al cinema di Space Jam New Legends, Warner Bros. Italia lancia sul mercato home-video il nuovo film con protagonisti LeBron James e Bugs Bunny.

Space Jam: New Legends è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD da oggi 25 novembre, giusto in tempo per lo shopping del Black Friday e con le festività natalizie all'orizzonte: sequel dell’iconico Space Jam, uscito nel 1996 con protagonista la leggenda Michael Jordan, il sequel è diretto da Malcom D. Lee e vede protagonista la star dell’NBA LeBron James. Numerosi i contenuti speciali presenti nel Blu-ray del film, tra questi quattro divertenti featurette e le scene eliminate.

La storia racconta di LeBron e il suo giovane figlio Dom, che vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale: il campione NBA farà di tutto per tornare a casa col ragazzo, e accetterà di fare squadra con Bugs Bunny, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes per affrontare, sul campo di gioco, i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale. Fanno parte della squadra delle voci italiane Fedez, Carlton Myers, Gianluca Gazzoli, Cecilia Zandalasini e Flavio Tranquillo, noto telecronista di basket.

Qui sotto vi proponiamo l'elenco dei contenuti speciali (nella versione 4K UHD e Blu-ray):

First Quarter: Game On

Second Quarter: Teamwork

Third Quarter: Out of This World

Fourth Quarter: The Looniest

Scene eliminate

Tutte le versioni DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD sono già disponibili per il pre-order su Amazon.