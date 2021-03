Space Jam: dove guardare in streaming il film con Michael Jordan

Ci sono film che entrano nel nostro cuore al di là di ogni giudizio sul loro valore effettivo: Space Jam è sicuramente uno di questi. Pur con tutti i suoi difetti, il film che nel 1997 spedì Michael Jordan nel mondo dei Looney Tunes è diventato un vero e proprio cult per più di una generazione.

A dimostrarlo, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, c'è l'enorme attesa creatasi attorno al sequel in arrivo con LeBron James nel ruolo che fu del suo leggendario predecessore: in attesa dell'esordio del film, però, perché non concedersi una serata rilassante riguardando per l'ennesima volta il primo, indimenticabile Space Jam?

Ma dove recuperare il film del 1996? Le piattaforme streaming, come sempre in questi casi, arrivano in nostro aiuto: Space Jam è infatti disponibile nel catalogo italiano Netflix, ma per chi non fosse abbonato al noto servizio streaming c'è sempre l'opzione noleggio (TimVision, Infinity, Rakuten TV, Google Play, Chili, Microsoft) o acquisto (le stesse di prima meno Infinity).

Insomma, cosa state aspettando? Che non l'abbiate mai visto (eretici!) o che vogliate rivederlo per l'ennesima volta, Space Jam è lì che vi aspetta. Per saperne di più, in attesa dell'arrivo del sequel, ecco intanto la nostra recensione di Space Jam.