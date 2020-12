Space Jam, quella frecciatina a Disney nascosta nelle parole di Daffy Duck

Quello degli anni '90 è stato senza alcun dubbio un decennio targato Disney, dal punto di vista del cinema d'animazione: tra un Re Leone e un Aladdin, un Hercules e un Gobbo di Notre Dame, la House of Mouse lasciato agli altri perlopiù le briciole... Nonostante qualche piccola eccezione, come lo Space Jam di Warner Bros.

Il film in cui Michael Jordan giocava a basket con i Looney Tunes è diventato col tempo una sorta di manifesto generazionale per i ragazzi cresciuti durante l'ultimo decennio del '900, inserendosi di prepotenza in un campo che sembrava appannaggio di Disney.

Un dualismo, quello tra la gang di Bugs Bunny e quella di Topolino, che abbiamo voluto presentarvi per introdurre una frecciatina neanche troppo velata (per il pubblico americano, almeno) inserita proprio durante Space Jam, per la precisione durante la sequenza in cui i nostri sono impegnati a discutere su quello che sarà il nome della loro squadra di basket.

Quando Duffy Duck propone speranzosamente di chiamare il team Le Anatre, infatti, Bugs Bunny replica (traduciamo dall'originale): "Che razza di azienda di Topolino chiamerebbe una squadra Le Anatre?". Il riferimento è palesemente all'Anaheim Ducks, squadra della National Hockey League fondata proprio dalla The Walt Disney Company.

Nel frattempo, tornate indietro nel tempo con noi con la nostra recensione di Space Jam.